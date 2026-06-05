Concours

250$ d’outils STIHL à gagner chaque jour !

Les pères, ça travaillent fort et pour la Fête des pères, ÉNERGIE t’offre le cadeau parfait !

Scier, souffler, couper, tailler, laver, émonder… peu importe la job que tu as à faire, tu mérites les meilleurs outils !

À GAGNER CHAQUE JOUR : une carte-cadeau STIHL de 250$ échangeable chez Location LouPro.

Pour participer, écoute LE BOOST! en semaine 8h05.


Location Lou-Pro

secteur Hull et secteur Buckingham.


STIHL

Le bon outil pour chaque tâche depuis 1926

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